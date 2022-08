Wzywolenie południa Ukrainy? Ekspert o scenariuszach

Kiedy wyzwolenie południa Ukrainy? Temat ten poruszony został w rozmowie Tatiany Kolesnyczenko z doradcą prezydenta Wołodymyra Zełenskiego Mychajło Podolakiem, którą można przeczytać na łamach Wirtualnej Polski. Doradca prezydenta Ukrainy stwierdza w niej m.in., że jest to kwestia czasu. – To jest taka trochę wpisująca się w tą narrację ukraińską wypowiedź i bardzo dobrze, że Ukraina nie odpuściła sobie tych terenów, które już Rosja zdobyła. Ale ten czas może być bardzo długi. Może się okazać, że ci, którzy o tym mówią, mogą nie dożyć tego momentu – zauważa w programie "Newsroom" WP generał Tomasz Drewniak z fundacji Stratpoints, były inspektor sił powietrznych RP. Powtarza, że "ten proces może być bardzo długi". – Na razie wojna się ustabilizowała, nie ma wielkich zdobyczy terenowych – wskazuje. – Pytanie jest takie, czy ten upływający czas nie działa na niekorzyść Ukrainy, że zaczną się różnego rodzaju rozmowy polityczne i to poparcie dla Ukrainy z róż nich przyczyn może nie być już takie silne. Rosja też przegrupuje swoje siły. Więc tutaj może być dużo scenariuszy – mówi ekspert. – Może być tak, że Ukraina będzie odzyskiwała bardzo powoli te tereny. Albo w ogóle najlepsze dla Ukrainy byłoby, gdyby nastąpił jakiś przewrót w Rosji i zrozumienie tej sytuacji, rozmowy pokojowe i rezygnacja Rosji z tych terenów byłaby najprostszym i najlepszym rozwiązaniem – wskazuje. – Ale czy tak będzie? Mam wielkie wątpliwości – ocenia gość WP.