Wznawiają poszukiwania Natalii. Na policję zgłosili się jasnowidze

Policjanci rozpytali mnóstwo osób, jednak do momentu, kiedy prokuratura nie odpowie na prośbę dot. wszczęcia śledztwa, funkcjonariusze nie mogą rozpocząć oficjalnych przesłuchań. Wniosek o wszczęcie śledztwa ws. nieumyślnego doprowadzenia do śmierci trafił do prokuratury we wtorek rano.