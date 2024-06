Zaginięcie Natalii. Policjanci przeczesują Dolinę Cybiny

Prokuratura wszczyna śledztwo

Policjanci wystąpili do prokuratury z wnioskiem o wszczęcie śledztwa ws. nieumyślnego doprowadzenia do śmierci. - To zwykła procedura pozwalająca nam użyć więcej działań procesowych, niż w przypadku zwykłych poszukiwań. Dzięki temu możemy przeprowadzić eksperyment, oględziny, czy wystąpić do operatorów komórkowych i banków. Na ten moment nie wykluczamy żadnego scenariusza - podsumował rzecznik wielkopolskiej policji.