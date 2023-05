Wyż Ulla przemierza Polskę. We czwartek poprawa pogody

Piątek będzie również znacznie cieplejszy od poprzednich dni. Najniższych wskazań termometrów powinni spodziewać się mieszkańcy Polski centralnej oraz południowo-zachodniej. Na tych terenach temperatura w samo południe osiągnie od 9 do 12 st. C. Na pozostałym obszarze kraju wskazania termometrów będą oscylować natomiast w granicach od 16 do 19 st. C.