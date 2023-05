Ściana wody i pioruny. Alerty IMGW 2. stopnia. Ale to nie koniec

Temperatura maksymalna w środę wyniesie: od 10 st. C na Opolszczyźnie i Górnym Śląsku przez 13-16 st. C na zachodzie Polski do 20 st. C na Podkarpaciu. Te wyższe wskazania na termometrach sprawią, że burze na południowym zachodzie mogą być gwałtowne z porywami wiatru do 65 km/h.