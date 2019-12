Wytyczne Prokuratora Krajowego ws. sędziów. "Prokuratura musi reagować na próby dezorganizacji"

W poniedziałek Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski polecił podległym prokuratorom, żeby reagowali na wszelkie przypadki kwestionowania statusu sędziów Sądu Najwyższego i sądów powszechnych. "Prokuratura jako organ ustawowo zobowiązany do stania na straży praworządności musi reagować na próby dezorganizacji polskiego, demokratycznego systemu wymiaru sprawiedliwości" - napisał.

Reporterzy TVN24 dotarli do pełnej treści pisma wystosowanego przez Bogdana Święczkowskiego do podległych mu śledczych. Prokurator Krajowy odniósł się w nim do apelu I prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzaty Gersdorf do sędziów Izby Dyscyplinarnej. Ocenił, że "stwierdzenia i interpretacje zawarte w oświadczeniu Małgorzaty Gersdorf są sprzeczne z konstytucją oraz obowiązującymi ustawami". "Prokuratura jako organ ustawowo zobowiązany do stania na straży praworządności musi reagować na próby dezorganizacji polskiego, demokratycznego systemu wymiaru sprawiedliwości" - dodał.