Wyróżnienie dla Przyłębskiej zainspirowało internautów. Wskazali m.in. "Człowieka abstynencji"

Jeszcze zanim prezes TK Julii Przyłębskiej przyznano tytuł "Człowieka Wolności", media społecznościowe zalała fala komentarzy. Po wręczeniu nagrody nie ustały. Internauci poszli nawet o krok dalej i przyznali własne wyróżnienia.

Na Twitterze "Sieci" chwaliło się uroczystą galą wręczenia Julii Przyłębskiej tytułu "Człowieka Wielkości". Internauci byli podzieleni. Jedni gratulowali prezes Trybunału Konstytucyjnego, inni drwili . Dopytywali o przykłady, kiedy Przyłębska wykazała się "odważną i skuteczną obroną Konstytucji", za co otrzymała wyróżnienie.

Z odpowiedzią przyszedł między innymi prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński . - To jest nagroda, która można powiedzieć się należała, bo to jest osoba, która wniosła w tym ostatnim okresie naprawdę bardzo dużo, jeśli chodzi o podjęcie się i przeprowadzenie tej wielkiej przemiany - mówił w TVP Info .

Użytkownicy Twittera wykorzystali moment popularności tej sprawy, by wykazać się własną kreatywnością.

Ludzie 2017 roku

I tak, według internautów, skoro Przyłębska zasługuje na miano "Człowieka Wolności", to "Człowiekiem Dyplomacji" jest bez wątpienia posłanka PiS Krystyna Pawłowicz . Inni zaproponowali jej tytuł "Człowieka Dobrego Smaku". Zapewne wciąż pamiętają filmy, na których polityk je na sali sejmowej.

