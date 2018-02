Julia Przyłębska z tytułem "Człowiek Wolności". "Zerwała z bizantyjskim stylem"

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska została uhonorowana tytułem "Człowiek Wolności" tygodnika "Sieci". "Za odważną i skuteczną obronę Konstytucji" - podkreślono w uzasadnieniu. - Roszczenie, żeby władza sądownicza nie podlegała ocenom i krytyce jest roszczeniem całkowicie nieuzasadnionym - powiedziała Przyłębska po odebraniu nagrody.

- Ta nagroda jest za walkę o normalność. Za walkę, która wymagała wielkiej odwagi, sprawności, wyczucia, ale także za wielką klasę, która ułatwia to działanie - mówił podczas gali w Warszawie Jacek Karnowski, redaktor naczelny "Sieci".

"Zerwała z bizantyjskim stylem"

Laudację na cześć laureatki wygłosił Bronisław Wildstein. - Wybór Julii Przyłębskiej na prezesa Trybunału Konstytucyjnego to początek odbudowy wymiaru sprawiedliwości w Polsce. (…) System III RP to system oligarchii. (…) Jej bezpiecznikiem pozostaje wymiar sprawiedliwości. (…) Głębsze zmiany blokowane były przez tę instytucję. (…) Pozytywnym przykładem innego podejścia do prawa jest właśnie obecna prezes TK - mówił.