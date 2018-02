Julia Przyłębska zostanie wyróżniona. W sieci wrze

Tygodnik "Sieci" wręczy w poniedziałek Julii Przyłębskiej tytuł "Człowieka Wolności". Ta informacja zaciekawiła internautów. Jednak lepiej, by ich komentarzy nie widziała prezes TK. Jedni pytają: "za co?". Inni zwracają uwagę, że prima aprilis dopiero w kwietniu.

"Sieci" i inne prawicowe media zapraszają na uroczystą galę Człowieka Wolności 2017 roku. Uznano, że ten tytuł należy się prezes TK Julii Przyłębskiej. Za co? "Za odważną i skuteczną obronę Konstytucji". Użytkowników Twittera ten argument jednak nie przekonuje.

Nie obyło się też bez wytykania całemu rządowi niszczenia niezależności. "Gala pisowskiego tygodnika z udziałem zapewne całej pisowskiej wierchuszki to z pewnością najlepsze miejsce na celebrację obrony sędziowskiej niezależności i 'prawniczego dystansu'. Dobrze też wiedzieć, że Przyłębska 'nie naradzała się z politykami' (a z Pereirą??)" - podkreślił inny internauta.

Kolejna użytkowniczka Twittera poszła o krok dalej i uderzyła w elektorat PiS . "Jakie ony majom szczęście, że w Polsce jest tylu durniów. Takie cuda, to raz na tysiące lat. Jak w Biblii" - oceniła.

"Jak za komuny, ordery zamiast celi!" - to kolejny z komentarzy.

Prawicowe media utrzymują, że Przyłębska to doskonały wybór

Jak przypomniał, "jeszcze przed wyborami 2015 roku, rzutem na taśmę, czując nadchodzącą przegraną, większość PO-PSL postanowiła dokonać skoku na Trybunał, wybierając kilku sędziów na zapas". - To miał być zastępczy polityczny szaniec przegrywającej ekipy. Połamano w ten sposób i literę i ducha Konstytucji. Co gorsza, w tym gorszącym procederze wzięły udział władze poprzedniego składu TK. Plan był o tyle perfidny, że skoordynowany z brutalną akcją uliczną i medialną, zmierzającą do sparaliżowania oporu przeciw temu zamachowi na demokratyczne instytucje - mówił.