Wyrok TK. Bodnar: Cały świat będzie się przyglądać

Dziennikarz dopytywał, czy Stanisław Trociuk [od 2002 pierwszy zastępca RPO - przyp.red.] będzie dobrze wykonywać swoje obowiązki. - Jeśli do tego momentu dojdziemy, to oczywiście, że tak. Ja mam do niego pełne zaufanie. Ale musimy się zastanowić, co może wydarzyć się wcześniej. Albo zostanie wybrany rzecznik, który będzie - nazwijmy to po imieniu - realizować interesy partii rządzącej, albo zostanie zmieniona ustawa, a do biura zostanie wprowadzony komisarz. Te trzy miesiące to jest właśnie czas na to - przekonywał RPO.