Szczepionka na COVID. Premier Morawiecki o nowych dostawach Pfizera

"Dobra informacja, która dotarła właśnie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Producent szczepionki Pfizer poinformował, że od 26 kwietnia rozpocznie wysyłanie kolejnych, DODATKOWYCH - tzw. "przyspieszonych" dawek, do Unii Europejskiej" - pisze Mateusz Morawiecki. Szef rządu wylicza, że w kwietniu w kwietniu do Polski ma trafić 418 tysięcy dawek, w maju - 1 mln 200 tysięcy dawek oraz w czerwcu - 2 mln 500 tysięcy dawek.