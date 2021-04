Konferencja w KPRM. Kiedy szczepienia powszechne? Jest informacja

Szczepienia powszechne. Jest zapowiedź pilotażu

Konferencja w KPRM. Komunikat Michała Dworczyka

- Wczoraj otrzymaliśmy też informację ws. punktów drive thru. Dziś ruszają pierwsze z nich. To m.in. Mińsk Mazowiecki. Bardzo się z tego powodu cieszymy. W poniedziałek w pilotażu ruszą też pierwsze punkty szczepień powszechnych - przekazał szef KPRM. - Jestem przekonany, że każdy z tych punktów drive thru będzie zorganizowany w ten sposób, że pracujące tam osoby będą kontrolować to, czy szczepione osoby przebywają odpowiedni czas na parkingu po wykonaniu zabiegu - dodał.