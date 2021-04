TK wydał wyrok ws. RPO. Jednoznaczna opinia Szymona Hołowni

- Dzisiaj Adam Bodnar jeszcze ma przed sobą co najmniej trzy miesiące funkcjonowania, bo to nie wypali, co oni zrobili. Dzisiaj tak naprawdę Julia Przyłębska powiedziała prosty komunikat. Rząd Zjednoczonej Prawicy nie ma większości w Sejmie. I to był ten komunikat, który dzisiaj otrzymaliśmy, bo to już dawno jest rząd mniejszościowy - mówił Szymon Hołownia.