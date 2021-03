Trybunał Konstytucyjny zajmie się kadencją RPO. Adam Bodnar: stawię się osobiście

Trybunał Konstytucyjny, na wniosek posłów PiS, ma zbadać w czwartek, czy przedłużenie kadencji Rzecznika Praw Obywatelskich jest zgodne z ustawą zasadniczą. Przypomnijmy, że kadencja Adama Bodnara skończyła się we wrześniu 2020 roku, jednak od tego czasu parlament nie zdołał wybrać jego następcy. Procedura wymaga od legislatorów większościowego zatwierdzenia kandydatury przez obie izby parlamentu. Jednak zarówno Sejm, jak i Senat nie mogą dojść do porozumienia.

Jeszcze w środę Bodnar wystosował pismo do Trybunału Konstytucyjnego o kolejne przesunięcie terminu rozprawy. Prawnik wskazuje, że na początku marca Prawo i Sprawiedliwość złożyło dodatkowy wniosek w sprawie tzw. wzorca kontroli artykułu konstytucji, który ma służyć do kontroli ustawy o RPO. Adam Bodnar podkreśla, że zgodnie z ustawa o TK przysługuje mu 30 dni na odniesienie się do nowego wniosku.

TK zajmie się wnioskiem posłów PiS. Adam Bodnar składa deklaracje

Wszystko wskazuje jednak na to, że do rozprawy dojdzie. Wieczorem Rzecznik Praw Obywatelskich zamieścił wpis na Twitterze. "Przygotowuję się do jutrzejszej rozprawy przed TK (K 20/20). Zamierzam stawić się osobiście" - napisał Adam Bodnar. Do tweeta zamieścił zdjęcie art. 80 Konstytucji RP, który reguluje prawo do wystąpienia do Rzecznika Praw Obywatelskich.