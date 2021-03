Nowa Lewica: Piotr Ikonowicz kandydatem na RPO

Leszek Miller odchodzi z SLD. "Z potrzeb propagandowych wybrano drogę na skróty"

Piotr Ikonowicz kandydatem na RPO. "Jest usposobieniem walki o prawa człowieka"

Piotr Ikonowicz kandydatem na RPO. "Jego kompetencją jest dobroć"

- Ikonowicz to opowieść o dobroci prawdziwej i nieudawanej. To jest dobry człowiek. Jeśli wyrzucają kogoś z domu, to Ikonowicz bierze tych ludzi na 4 lata do siebie do mieszkania. Czy my wzięlibyśmy bezdomnego na 4 lata? A Ikonowicz to robi - mówił Włodzimierz Czarzasty. - Kompetencją Ikonowicza jest dobroć, dlatego jest naszym kandydatem - dodał wicemarszałek z Nowej Lewicy.