Wypadek na A1. Chcą wydania listu żelaznego

W poniedziałek Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim ma rozważyć wniosek obrońcy Sebastiana M. o wydanie listu żelaznego. Jest to specjalny dokument, który - zgodnie z definicją prawniczą - gwarantuje oskarżonemu pozostanie na wolności do czasu prawomocnego zakończenia procedury karnej. Z kolei oskarżony zobowiązuje się do odpowiedzi w procesie z tzw. wolnej stopy.