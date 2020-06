Wyniki wyborów 2020. Najnowsze informacje. Rekordowe dane z Mielna. W jednej komisji frekwencja ponad 100 proc.

Tam zagłosowało aż 84,9 proc. wyborców. Osób uprawnionych do głosowania było 8 859. Swój głos oddało aż 7 521 osób.

W jednej z komisji wyborczych odnotowano ponad 100 proc. frekwencję. Wynika to z liczby kart do głosowania korespondencyjnego.

Liczba otrzymanych przez obwodową komisję wyborczą w Sarbinowie kart do głosowania, ustalona po ich przeliczeniu przed rozpoczęciem głosowania z uwzględnieniem ewentualnych kart otrzymanych z rezerwy wyniosła 2292.

2191 osobie wydano karty do głosowania. Natomiast wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania było 1324. 5 osobom wysłano pakiety wyborcze.

Z urny wyjęto 2200 karty do głosowania, w tym 4 z kopert na karty do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym. Natomiast liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania wynosiła 2196.