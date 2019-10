Wyniki wyborów 2019. Błędy w liczeniu głosów w Słupsku? "Komisja była zmęczona"

Prokuratura Rejonowa w Słupsku sprawdzi, czy Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5 popełniła przestępstwo. Sprawa dotyczy głosów, które zostały przypisane kandydatom do Senatu. Zawiadomienie złożyła prezydent Krystyna Danilecka-Wojewódzka.

W Słupsku po sprawdzeniu wszystkich kart do głosowania zauważono, że kandydaci do Senatu w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 mieli zmienione wyniki. Głosy uzyskane przez Kazimierza Kleinę zostały przypisane Dorocie Arciszewskiej-Mielewczyk - podaje portal radiogdansk.pl.

Prawdopodobnie doszło do pomyłki. - Komisja była zmęczona, obwód bardzo duży, głosów do liczenia bardzo wiele. Pewnie było tak, że wielkość uzyskanych głosów została wpisana nie do tej rubryczki. Pozostali członkowie nie spojrzeli i podpisali się na drugiej stronie - tłumaczy prezydent Krystyna Danilecka-Wojewódzka.