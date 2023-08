Wynagrodzenie minimalne 2024. Ile wyniesie? Rząd podał kwoty

Jak szacuje rząd, koszt podniesienia stawek minimalnych, po stronie pracodawców wyniesie 35 mld zł. Z podwyżek ma skorzystać ponad 3,6 mln pracowników. "To, co wpłynie do budżetów gospodarstw domowych, to ponad 21 mld zł" - poinformowała podczas posiedzenia Rady Dialogu Społecznego minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.