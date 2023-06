Płaca minimalna. Ile wyniesie w 2024 roku?

Jakie podwyżki dla osób zarabiających "najniższą krajową" proponuje rząd? Styczniowa waloryzacja ma podnieść pensję minimalną do kwoty 4242 zł brutto. Od 1 lipca miałaby ona wynieść natomiast 4300 zł brutto. Oznacza to, że płaca minimalna od lipca 2023 do lipca 2024 roku wzrosłaby o 700 złotych brutto. Już niebawem nastąpi bowiem druga tegoroczna waloryzacja najniższych płac, do kwoty 3600 zł brutto.