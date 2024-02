"Wymyka się spod kontroli". Zełenski prosi Tuska o spotkanie

- O ile można go w tak krótkim czasie wypracować, są później bardzo trudne do wyegzekwowania. Niejeden polski polityk płacił cenę za sfotografowanie się z innym politykiem. W interesie Tuska jest to, by sprawa rozegrała się na innych szczeblach, a on pojawi się wtedy, gdy wszystko będzie ostatecznie dogadane. Istotne jest, by przybrało to formę pragmatycznego dialogu i poszukiwania kompromisu, a nie patetycznych pojednań. Kwestią nie jest ideologia, ale bardzo twardy interes ekonomiczny i w tej materii rolnicy oczekują twardych decyzji, a nie patosu - podkreśla politolog.