Rolnicy biorą na cel Warszawę. Zastosują taktykę z czasów Andrzeja Leppera

"Łby na ulicach"

Zrezygnowano z wcześniejszych planów, aby kolumny traktorów z kilku kierunków wjechały do stolicy. Rolnicy przyjadą do Warszawy, samochodami lub komunikacją. Po zbiórce pod Pałacem Kultury i Nauki o godzinie 11 ruszą marszem do Sejmu, a stamtąd pójdą pod Kancelarię Premiera. To scenariusz przedstawiony przez Sławomira Izdebskiego, jako organizatora protestu.