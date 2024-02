Zełenski grzmi ws. protestu na granicy. Mocna odpowiedź Kołodziejczaka

- To, co się dzieje na granicy z Polską, nie dotyczy zboża, ale raczej polityki. W pobliżu Kupiańska, niedaleko granicy z Rosją, gdzie nie ustaje ostrzał artylerii wroga, wieści z granicy z Polską brzmią po prostu jak kpina - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, nawiązując do protestów i blokad polskich rolników i przewoźników.