Wymuszenie lądowania samolotu Ryanair w Mińsku było sprzeczne z prawem. Raport ICAO obciąża reżim Łukaszenki

Jak powstał raport?

W połowie stycznia br. Rada ICAO otrzymała raport przygotowany przez ekspertów, raport był następnie uzupełniany i ta końcowa wersja trafi do sekretarza generalnego ONZ. Pod koniec stycznia Rada potępiła przekazanie fałszywych informacji zagrażających bezpieczeństwu lotu i uznała informację o zagrożeniu bombą, na którą powoływała się Białoruś, za w zamierzony sposób fałszywą. Wersja raportu udostępniona w styczniu zawierała m.in. informację, że kiedy dokument był tworzony, niektóre państwa wciąż prowadziły własne dochodzenia. Chodziło m.in. o komunikat polskiego rządu z 9 grudnia 2021 o prowadzeniu śledztwa w sprawie informacji pozyskanych od białoruskiego kontrolera lotów. Zespół dochodzeniowy nie miał wówczas dostępu do nich, ani do tego świadka.