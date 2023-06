Wykrywacz metali zapikał w lesie. Skarb z epoki brązu pod Hrubieszowem

Do interesującego odkrycia doszło ostatnio na terenie lasów we wsi Matcze pod Hrubieszowem na Lubelszczyźnie. Wojewódzki Konserwator Zabytków udostępnił zdjęcia znalezisk, których dokonał zespół poszukiwaczy stowarzyszenia "GROSSUS" z Hrubieszowa przy użyciu wykrywaczy metali. Spod ziemi wykopano tajemnicze przedmioty, które następnie trafiły do analizy. Okazało się, że odkryto m.in. artefakty z okresu rzymskiego, datowane na przełom II-IV wieku. "W trakcie przeprowadzonych poszukiwań odkryto różnego rodzaju militaria (łuski i pociski karabinowe, odłamki szrapneli i pocisków artyleryjskich). Po zakończeniu poszukiwań złożono do oceny w urzędzie konserwatorskim znaleziska, które zdaniem poszukiwaczy mogły być zabytkami archeologicznymi i rzeczywiście nimi są" - poinformował Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków. Wśród wszystkich odkrytych przedmiotów znajdował się również skarb z epoki brązu. To żelazny grot włóczni, cztery fragmenty kabłąków od różnorodnych fibul, obrączka, zapinka do pasa czy fragment glinianego przęślika. Wkrótce każdy z nich trafi do do Muzeum w Hrubieszowie.