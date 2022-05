Wykładowca rosyjskiej Akademii Prezydenckiej: Dla studentów był to ogromny szok

Denis Griekow: W Rosji wokół zwycięstwa krąży pewien mit propagandowy, pełniący funkcję mobilizacyjną. W tym sensie rosyjska propaganda odziedziczyła część propagandy sowieckiej, ale część została wymyślona na nowo. Ten mit składa się z oddzielnych mitologemów. Na przykład, że wszystkie narody przestrzeni postsowieckiej jako całość walczyły z faszyzmem. W czasach sowieckich mówiono, że buduje to wewnętrzną jedność, a obecna rosyjska propaganda wykorzystuje to do wzmocnienia wpływów Rosji na terenach postsowieckich. Do pewnego momentu ta mitologia działała, bo w każdym z krajów postsowieckich obchodzono Dzień Zwycięstwa 9 maja. Nie było niczego znaczącego, co mocno kolidowałoby z tą mitologią. A teraz Rosja rozpoczęła agresję, zdecydowała się na wojnę z dwoma krajami. To Gruzja i Ukraina.