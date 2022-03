Wyjazd Kaczyńskiego i Morawieckiego do Kijowa. "To ruch bardzo potrzebny"

Były ambasador w Kijowie: Tam powinna być rotacja przywódców

- To ruch bardzo potrzebny. To ruch, na który do tej pory nie potrafili się zdobyć przywódcy zachodniej Europy, również szefowie Komisji Europejskiej. To pokazanie, jak powinniśmy się zachować wobec wojny w Ukrainie. Tam powinna być rotacja różnych przywódców zachodniego świata, by pokazać naszą solidarność z Ukrainą - ocenia w rozmowie z WP Jan Piekło, ambasador RP w Kijowie w latach 2016-2019.