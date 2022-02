"Element szaleństwa i bezwzględności". Poseł Paweł Kowal o spotkaniu z Putinem

- Miałem okazję długi czas rozmawiać z Putinem, właściwie w cztery oczy, bo tylko w obecności polskiego ambasadora. Obserwując jednak wszystkie jego wystąpienia i śledząc jego poczynania mogę powiedzieć, że to jest już zupełnie inny człowiek i bardzo niebezpieczny polityk — mówił Paweł Kowal, poseł Koalicji Obywatelskiej w programie "Newsroom WP". - Widzę element szaleństwa i bezwzględności, który się objawił jako pewna obsesja imperialna. Chęć bycia nowym carem, a ostatnio niemal otwarcie porównywał swoją politykę do polityki Stalinowskiej. Grozi to pokojowi nie tylko w Ukrainie, ale także w całej europie i na świecie, ponieważ trzeba dołożyć do tego kontekst chiński. Wczorajsze oświadczenie pokazuje, że Xi Jinpingi tak naprawdę wspiera Rosję — dodał. - Czy jak Putin przegra Ukrainę to przegra wszystko? - dopytywał prowadzący Mateusz Ratajczak. - Putin jest pełen swoich historycznych kompleksów. On się boi, że jeżeli nie zdobędzie Ukrainy, to straci władzę we własnym kraju — podsumował Kowal.