Wygłupy Berkowicza. "Żenujące zachowanie"

Sejmowa komisja etyki ma zająć się posłem Konfederacji Konradem Berkowiczem. Jak ustaliła Wirtualna Polska, polityk wszedł na imprezę juwenaliową pod pretekstem interwencji poselskiej i częstował studentów alkoholem. - Kogo jak kogo, ale posła stać na kupienie biletu na juwenalia. To słabizna. Berkowicz nie pierwszy raz sięga po tego typu działania, by zwrócić na siebie uwagę - komentował w programie "Tłit" Krzysztof Śmiszek z Nowej Lewicy. - To żenujące zachowanie i to jeszcze korzystając z legitymacji poselskiej pozorując interwencję. Ja także podejmuję interwencje poselskie, ale to sprawy, które dotyczą zdrowia i życia obywateli, jak np. blokowanie toksycznych inwestycji na Dolnym Śląsku, czy kontrola urzędu, który nie chce wydać dokumentów lokalnej społeczności. Do tego służy interwencja poselska, a nie do udawania studenciaka i lania wódy. To żenująca sytuacja jak cała Konfederacja - dodał.