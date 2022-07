Wydał na obiad w popularnym kurorcie 300 zł. "Wszystko jałowe"

Urlopowicz wakacje spędza w Zadarze w Chorwacji. Jak opisuje, zapłacił niemal 300 złotych za obiad dla dwóch dorosłych osób i dziecka. Dla dziecka były to frytki i pierś z grilla. Czytelnik opisuje, że mięso nie zostało zjedzone i to nie ze względu na zbyt dużą porcję, ale "jakichkolwiek przypraw, wszystko tzw. jałowe". Drugie danie, to szaszłyki i frytki: "szaszłyki był niemal surowe i bardziej przypominały kiełbaski zawinięta w boczek, jakie można kupić w Biedronce" - czytamy w mailu. Według urlopowicza wart swojej ceny był jedynie zamówiony makaron. "Tak więc cena, przeliczając na złotówki, to prawie 290 złotych. Nie uważam, żeby ta cena była mała. Pewnie w Polsce nad morzem też bym może tyle zapłacił, ale jakość do ceny, to dla mnie Polska wygrywa" - podsumowuje czytelnik.