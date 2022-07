Co irytuje Polaków podczas wakacji? Parawany spadły z podium. Oto lista nowych "koszmarków"

Parawany na polskich plażach biły w ostatnich latach rekordy popularności. To one często były krytykowane i wyśmiewane w niezliczonej liczbie memów. Rok temu to właśnie "parawanowe szaleństwo" wskazaliście jako najbardziej irytujące zachowanie na plaży. Niespodzianka. W tym roku jest inaczej.