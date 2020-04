WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Wyciekł list Jarosława Gowina. Szef KPRM komentuje Ujawniono treść listu Jarosława Gowina do członków Porozumienia. Czytamy w nim, że premier i minister zdrowia mieli uważać, że wybory 10... Chciałbym zapytać o listwy byłego wicepremiera Gowina A skoro pan mówi o odpowiedzialności co Jankowi kłamie pisząc byliście że zgadza się z nim w kwestii że wybory w że wyborów w maju nie będzie premier jaki minister zdrowia wie pan mam wrażenie bo w tej sprawie wypowiadał się też chyba minister zdrowia Mam wrażenie że być może interpretacja wypowiedzianych słów między panem premierem a Myślachowice premię żadnego winie a panem ministrem była rozbieżna No ja nie chcę oceniać i to nie jest moją rolą kto ja Zacytuję żeby nie było dlatego właśnie w obliczu ostatnich wydarzeń byliśmy zgodni że wybory w dniu 10 maja oznaczają zagrożenie dla zdrowia i życia Polaków to przekonanie w rozmowach ze mną podzielał zdrowia także Liderzy środowisk opozycyjnych to jest z listu Jarosława Gowina kłamie No więc ja tutaj powtórzę myślę no bo mogę tylko domniemywać że była raczej to jakaś interpretacja przez wicepremiera słów czy wypowiedzi Ministra Zdrowia Czy premiera Rządu a takie deklaracje Według mojej wiedzy nie padły A nie lepiej ogłosić teraz stan klęski żywiołowej i wydać te 320 milionów potrzebne na organizowanie wyborów na inne cele Witam panie redaktorze akurat sama kancelaria premiera w ostatnich 12 dniach wydała blisko pół miliarda złotych na zakup środków czy jest w procesie wydawania blisko ponad nawet pół miliarda złotych na zakup środków ochronnych które potem są przekazywane i środków które są przekazywane do przede wszystkim szpitali za pośrednictwem agencji rezerw materiałowych w związku z tym jeśli chodzi o kwoty to kwoty wydawane na walkę z panem ją są większe natomiast problem zasadniczy który dotyczy pana pytania No jest taki że aby wprowadzić którykolwiek ze Stanów nadzwyczajnych Czy to stan klęski żywiołowej czy stan wyjątkowy stan wojenny muszą być spełnione określone przesłanki tych przesłanek dzisiaj nie ma wypełnionych No dobrze to skoro nie ma to chciałbym jeszcze zadać dwa ostatnie pytania a to wprowadzimy sobie nadzwyczajnym