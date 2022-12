Wybuch w Komendzie Głównej. Generał nie krył zażenowania

Były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego gen. prof. Stanisław Koziej był zaskoczony incydentem w Komendzie Głównej Policji. Komendant Jarosław Szymczyk trafił do szpitala po strzale z granatnika w jego gabinecie. Broń otrzymał w prezencie od policji ukraińskiej. - Jako człowiek w mundurze jestem zażenowany takim wypadkiem. Składam to na karb pewnego nieszczęśliwego zdarzenia potwierdzającego regułę, że każda broń raz do roku sama strzela, a druga reguła mówi, że jak pan Bóg dopuści, to i z kija wypuści. Sama broń jednak nie strzela. Musiała być tu ingerencja człowieka. Słyszymy, że to pan generał sam strzelał. O Jezus! Pierwsza i generalna zasada, jak masz broń w ręku, to zobacz czy nie jest naładowana! Na szczęście w nikogo nie wycelował, tylko chyba w jakieś drzwi - komentował gen. prof. Stanisław Koziej w programie "Newsroom WP". Prowadzący program Mateusz Ratajczak zwracał uwagę, że podarunek mógł nie być kontrolowany na granicy. - Specjalnie się nie dziwię. Jak jedzie komendant główny policji, to co go będą sprawdzać. Najgorsze, że w sposób nieostrożny obchodził się z bronią - komentował gen. Koziej. Czy gen. Jarosław Szymczyk powinien odejść ze stanowiska? - Oczywiście. Nie wyobrażam sobie, żeby po takim zdarzeniu mógł pełnić tę funkcję. Sam powinien natychmiast podać się do dymisji - ocenił gen. Koziej.

