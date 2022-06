Wybory we Francji. Macron walczy o większość, Melenchon chce mu podstawić nogę i zostać premierem [ANALIZA]

To dopiero wstęp do ostatecznych wyników, ale stawka w wyborach parlamentarnych we Francji jest wysoka. Pokażą one, czy koalicja skupiona wokół prezydenta może tradycyjnie liczyć na większość, czy osłabiony Emmanuel Macron zostanie zmuszony do historycznej koabitacji. Pewniejsze wydaje się co innego - głęboka rekompozycja krajobrazu politycznego nad Sekwaną.