"Wybory ważne nie tylko dla Polski". Reporter Euronews w "rozdartym kraju"

W Grójcu w województwie mazowieckim reporter Euronews, Hans von der Brelie, rozmawiał z 20-letnim Janem. Zwolennik Koalicji Obywatelskiej zainteresował się polityką po zmianach w prawie aborcyjnym. - Kobiety powinny móc same decydować o tym, co zrobią ze swoim ciałem - ocenia młody mężczyzna, dla którego "konserwatyzm paternalistyczny" PiS jest nie do przyjęcia. Dlatego 20-latek regularnie bierze udział w antyrządowych demonstracjach. - Nie podoba mi się sposób, w jaki stare pokolenie rządzi naszym krajem - mówi w rozmowie z dziennikarzem Euronews. - Chciałbym, aby Polska pojednała się z Unią Europejską, która jest synonimem postępu - dodaje.