Kandydat KO nagrany w Białymstoku. "Też rzucałbym kamieniami w Straż Graniczną"

W środę w mediach społecznościowych pojawił się filmik z udziałem kandydata do Sejmu z Białegostoku, Marka Dąbrowskiego. Na liście Koalicji Obywatelskiej zastąpił on Janę Shostak. Rozdający w centrum miasta, przed białostocką katedrą, ulotki wybiorcze, Dąbrowski został zaczepiony przez młodego człowieka i zapytany o swój stosunek do imigrantów koczujących na polsko-białoruskiej granicy. Wideo zostało opublikowane na platformie X, na profilu "Piotr dla Polski". Z materiałów publikowanych w tym miejscu, można wywnioskować, że właściciel profilu sytuuje swoje sympatie polityczne po prawej stronie.