Gorąco w Żywcu. Beata Kempa nie przewidziała? Starcie z posłanką KO

- Wiem, że bardzo agresywnie w stosunku do pani Beaty Białowąs postępuje pani poseł Małgorzata Pępek. Tylko ja panią Małgorzatę Pępek pamiętam z polskiego parlamentu i sobie nie przypominam, żeby jakąkolwiek merytoryczną i mądrą treść przekazała z mównicy. Zawsze atakowała personalnie. Nie jest to osoba, w mojej ocenie, o najwyższych lotach, jeśli chodzi o reprezentację tego terenu. Przepraszam, mam prawo, byłam 15 lat w polskim parlamencie i jakby agresji tej pani też doświadczałam. Nigdy się nie znałyśmy, nigdy nie rozmawiałyśmy i nigdy nawet nie podała ręki - mówiła europosłanka, cytowana przez portal informacyjny Beskidzka24.pl. - Jak się nie ma argumentów, to wtedy są inwektywy tak jak tej pani. To się ma nijak do demokracji - dodała.