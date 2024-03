Wybory samorządowe 2024. Ile trwają kadencje w samorządach lokalnych?

Data wyborów samorządowych. Jak jest wyznaczana?

Termin, w którym odbywają się co 5 lat wybory samorządowe i obsadzane są stanowiska w samorządach lokalnych na kolejną kadencję, nie może być przypadkowy. Należy się przy tym stosować do wytycznych z art. 371 paragraf 1 Kodeksu wyborczego. Według niego, wybory do rad zarządza się nie wcześniej niż na 4 miesiące i jednocześnie nie później niż na 3 miesiące przed upływem ich kadencji. Data wyborów powinna być wyznaczona przy tym w taki sposób, by przypadała na dzień wolny od pracy, następujący nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 7 dni przed upływem kadencji rad. Premier, tj. Prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej wyznacza datę wyborów i podaje ją do wiadomości publicznej.