Przedterminowe wybory? Stawka jest zbyt wysoka [OPINIA]

Donald Tusk postraszył ostatnio Andrzeja Dudę, że jeśli będzie kombinował z podpisaniem budżetu, to nowa większość sejmowa zdecyduje się na rozpisanie przedterminowych wyborów. Co zabawne, wcześniej to z Pałacu Prezydenckiego płynęły niejasne groźby, że jego główny lokator może szukać pretekstu do rozwiązania obecnego sejmu i żeby rząd miał się na baczności. Aby dopełnić obrazu straszących się nawzajem polityków, trzeba także wspomnieć o Jarosławie Kaczyńskim, który także pomrukiwał coś w swoim insynuacyjnym stylu o wcześniejszych wyborach. Tyle tylko, że najprawdopodobniej do takiej przedterminowej elekcji parlamentarnej nie dojdzie. Z prostego powodu – nikt nie może być pewien jej wyniku.