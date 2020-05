Wybory prezydenckie. Brejza zapytał Pocztę o wyciek pakietów wyborczych

Koniec kwietnia. Przed zaplanowanymi na 10 maja wyborami korespondencyjnymi trwa gorączkowe drukowanie kart wyborczych. Tymczasem jeden z kandydatów na prezydenta Stanisław Żółtek chwali się, że dostał gotową do wypełniania kartę do głosowania, oświadczenie o oddaniu głosu oraz instrukcję. Miał mu ją przekazać jeden z pracowników firmy zajmującej się składaniem pakietów.

Dokument zawierał karty do głosowania z wydrukowaną pieczęcią, oświadczenia o oddaniu głosu, instrukcję, kopertę na kartę do głosowania. Karta zawierałą również miejsce na własnoręczny podpis. Druki nie miały zabezpieczeń w postaci hologramów czy znaków wodnych.

Po ujawnieniu informacji, Poczta Polska początkowo nie zajęłą stanowiska, by później zawiadomić Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego . Sprawą zainteresował się również senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza , który zapytał kierownictwo spółki o okoliczności "wyniesienia kart do głosowania".

Przypomnijmy, że druk i przygotowanie pakietów wyborczych miał zlecić Jacek Sasin - nadzorujący Pocztę Polską wicepremier i minister aktywów państwowych. I to mimo braku ustawy. Później polityk odcinał się od sprawy, twierdząc, że wszystkie ustawy podpisywał premier Mateusz Morawiecki .

Tyle, że na początku kwietnia, kiedy PiS uchwalił przepisy o wyborach korespondencyjnych, to właśnie Sasin i jego resort dostali misję przeprowadzenia głosowania.W tym celu doszło do wymiany kierownictwa Poczty Polskiej i rozpoczął się proces druku oraz dystrybucji "pakietów wyborczych". Jak informowały media, drukiem miała zająć się Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, ale samą pracę zleciła prywatnej brodnickiej drukarni należącej do niemieckiego koncernu.