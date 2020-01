Wybory prezydenckie 2020. Szymon Hołownia: mam alergię na słowo "partia"

Kandydat na prezydenta RP zapowiada, że "nie może zawieść nadziei ludzi, z którymi rozmawia". Krytykuje również PiS i Andrzeja Dudę za zmiany w wymiarze sprawiedliwości. - Lekarstwo okazało się gorsze niż choroba - uważa.

- Stoję po stronie sędziów, którzy widzą problem w wymiarze sprawiedliwości i tych obywateli, którzy idą do sądu i załatwiają swoje sprawy. Trzeba zrobić porządek z wymiarem sprawiedliwości, bo w przeciwnym razie ludzie zaczną podważać wyroki sędziowskie, co doprowadzi do jeszcze większego chaosu niż obecnie - kontynuował.