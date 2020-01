Szymon Hołownia i jego partia. Kto powinien się jej bać? [ANALIZA]

Szymon Hołownia nie ukrywa, że po wyborach prezydenckich będzie tworzył własne ugrupowanie na wzór prezydenta Zełeńskiego na Ukrainie. Tam skończyło się to dominacją nowej partii na scenie politycznej. My sprawdzamy, jaki elektorat przyciąga Szymon Hołownia i jakie partie powinny mieć się na baczności w obawie przed odpływem ich wyborców.



Jak się okazuje, ponad połowa chcących głosować w wyborach prezydenckich na Szymona Hołownię to wyborcy Koalicji Obywatelskiej oraz Lewicy (55,20 proc.). Odpowiednio, aż ⅓ popierających Szymona Hołownię to osoby, które w wyborach parlamentarnych deklarują poparcie dla Koalicji Obywatelskiej (34,04 proc.), a 21,16 proc. jego zwolenników to parlamentarny elektorat Lewicy.