Wybory prezydenckie 2020 - sondaż. Polacy jednomyślni

Prawo i Sprawiedliwość prze do wyborów. Twierdzi, że chce głosowania korespondencyjnego dla wszystkich, by zapewnić Polakom bezpieczeństwo w obliczu koronawirusa. Nowy sondaż wskazuje jasno, że obywateli to nie przekonuje. Polacy nie chcą wyborów prezydenckich 10 maja.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Wybory prezydenckie. Polacy niednomyślni (East News, Fot: ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER)