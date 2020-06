Wybory prezydenckie 2020. Premier Mateusz Morawiecki wprowadził wyższy poziom alarmowy w cyberprzestrzeni - Bravo-CRP

Wyższy, drugi stopień alarmowy Bravo-CRP będzie obowiązywał na terenie całej Polski od godz. 00:01 26 czerwca do godz. 23:59 29 czerwca. Powodem jego wprowadzenia są wybory prezydenckie 2020. Alarm jest wprowadzany standardowo podczas każdego głosowania, podobnie było podczas ostatnich wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz wyborów parlamentarnych .

Wprowadzenie wyższego stopnia alarmowego oznacza wzmożony monitoring stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych administracji publicznej oraz systemów teleinformatycznych wchodzących w skład tzw. infrastruktury krytycznej. Monitorowane i weryfikowane jest też to, czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej. W jego ramach wprowadzane są całodobowe dyżury osób uprawnionych do podejmowania decyzji w sprawach bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, a także administratorów systemów kluczowych dla funkcjonowania organizacji.