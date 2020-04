Wybory prezydenckie 2020. Platforma Obywatelska wyłamała się. Chodzi o komisje

Wybory prezydenckie 2020. PO podjęła decyzję ws. obsadzenia komisji wyborczych

Przeciwna przeprowadzeniu wyborów prezydenckich jest opozycja, która domaga się wprowadzenia stanu nadzwyczajnego. Zdaniem Jacka Sasina, to "brutalne łamanie konstytucji". Prawo i Sprawiedliwość chce wybory przeprowadzić w sposób korespondencyjny.

Jeżeli wybory miałyby odbyć się 10 maja, konieczne byłoby obsadzenie komisji wyborczych. Tu Platforma Obywatelska potwierdziła decyzję, która zapadła w marcu 2020 roku. "Uchwałą zarządu krajowego PO zdecydowaliśmy o nieobsadzeniu Komisji ze względu na zdrowie i życie ludzi" - przekazał Cezary Tomczyk na Twitterze. Przypomnijmy, że czas na zgłoszenie delegatów do komisji mija w poniedziałek.

Zobacz wideo: PiS przygotowuje się do wyborów prezydenckich 2020. Wojciech Hermeliński: to nielegalne

Wybory prezydenckie 2020. Komisje wyborcze z brakami kadrowymi

Oznacza to jeszcze większy problem dla Prawa i Sprawiedliwości. Już od kilku tygodni samorządowcy z całej Polski informują o tym, że mają problem ze znalezieniem ludzi do obsady komisji wyborczych .

Wyjściem z tej sytuacji mogłoby być przesunięcie wyborów o dwa lata, co było jedną z rekomendacji ministra zdrowia, Łukasza Szumowskiego. Jeszcze innym rozwiązaniem byłoby przeprowadzenie wyborów korespondencyjnych dla wszystkich Polaków. Obecnie takie głosowanie obejmuje tylko osoby po 65 roku życia oraz tych, którzy przebywają na kwarantannie.

Jak będzie to wyglądało w rzeczywistości? Tego nie wiemy. Wiadomo jednak, o ile uda się zebrać odpowiednią ilość członków komisji, że koperty z kartami do głosowania dostarczy Poczta Polska, zaś skrzynek, do których zwrócimy koperty z oddanymi głosami, mogłoby pilnować wojsko, czemu jednak na razie zaprzecza Ministerstwo Obrony Narodowej.