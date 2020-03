Wybory prezydenckie 2020. Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk ostro o PiS i opozycji

- Chcę to jasno powiedzieć panu prezesowi, który sobie spokojnie siedzi z tymi rączkami i na to wszystko patrzy. Nie rozumiem dlaczego łamie się regulamin Sejmu, dlaczego łamie się Konstytucję i dlaczego zachęca się nas do wychodzenia na zewnątrz mówiąc o zagrożeniu. Ale jeśli chodzi o wybory to już można wychodzić - w tym przypadku wszystko jest w porządku? - mówi w nagraniu wideo zamieszczonym na Facebooku prezydent Jacek Sutryk.

Samorządowiec zaapelował do obywateli, by z tego, co się w Sejmie wydarzyło, wyciągnęli wnioski. - A jak nie to już do końca będziemy tylko i wyłącznie frajerami, którzy się dają w nocy oszukiwać. Ja się nie będę dawał oszukiwać, mało tego, nie będę siedział w tej sprawie cicho. Za długo siedzę cicho. Mam być tylko i wyłącznie potulny i przyjmować to co się robi? Nie będę siedział cicho i nie będę w tej sytuacji potulny. Bez względu na wszystko, po prostu bez względu na wszystko. Bo na samym końcu to chcę wiedzieć, kto weźmie za tych ludzi odpowiedzialność. Kto weźmie odpowiedzialność za tych, którzy zachorują? - mówił Sutryk.