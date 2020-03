Nocą w Sejmie zmieniono Kodeks wyborczy. Fala krytyki. "Dekalog hańby" i komentarze: "to konstytucyjne przestępstwo"

"Dekalog hańby"

Na koniec pisze: I wreszcie, naruszono zasady zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa, poprzez naruszenie prawa posłów do debaty nad propozycją zmiany w Kodeksie wyborczym, poprzez niepowołanie pożądanej w takiej sytuacji Komisji Nadzwyczajnej, niewysłuchanie opinii ekspertów i brak jakiejkolwiek dyskusji nad proponowaną zmianą Kodeksu wyborczego".

"Skandal", "konstytucyjne przestępstwo",

- To, co wydarzyło się w Sejmie, to jest skandal. Konstytucyjne przestępstwo. Posłowie PiS-u, którzy głosowali za poprawkami w Kodeksie wyborczym, będą za to odpowiadać – mówił Interii prof. Andrzej Zoll, były prezes Trybunału Konstytucyjnego.