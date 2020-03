Nocą w Sejmie zmieniono Kodeks wyborczy. Prof. Marek Chmaj: to niezgodne z Konstytucją

Konstytucjonalista: Sejm nie może głosować online

Głosowanie online umożliwiły zmiany w regulaminie, które zostały przyjęte w czwartek. Wszystko po to, by właśnie w piątek posłowie mogli zdalnie głosować nad pakietem projektów ustaw dotyczących tzw. tarczy antykryzysowej. - Wprowadzając niekonstytucyjne zmiany do regulaminu stworzono mechanizm uchwalania ustaw online - komentuje prof. Chmaj. - Jest to pierwsza z szeregu ustaw, które uchwalono. Nikt nam nie zagwarantuje, że za tydzień nie będzie kolejnego posiedzenia online, na którym będą kolejne nowelizacje online do kodeksu wyborczego. Być może te zmiany będą jeszcze bardziej radykalne - dodaje konstytucjonalista.

- Projekt nowelizacji kodeksu wyborczego dorzucono do tej tzw. ustawy pomocowej po to, żeby szantażować Senat koniecznością wysłania uchwalonej ustawy do prezydenta. Aby Senat nie wprowadzał żadnych poprawek, no bo jest to ustawa pomocowa - dodaje prof. Chmaj. I zauważa, że projekt ten był projektem poselskim, nie rządowym. - Wszystko po to, by można było pominąć konsultacje, by można go było wrzucić na ostatnią chwilę. Opozycja nie miała żadnej szansy, żeby wcześniej się z nim zapoznać, wysłuchać uzasadnienia i zgłosić poprawek. Taki sposób procedowania Kodeksu wyborczego jest niekonstytucyjny - dodaje prof. Chmaj.