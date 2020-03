PiS zmienił kodeks wyborczy. Politycy partii przekonują, że zgodnie z konstytucją

Inny zmieniony tą poprawką przepis zakłada, że głosowania korespondencyjnego nie będzie można przeprowadzać w obwodach zagranicznych, na statkach morskich, natomiast wyborcy ponad 60-letni zamiast głosowania korespondencyjnego będą mogli wybrać głosowanie przez pełnomocnika (tak jak niepełnosprawni). Zamiar głosowania korespondencyjnego trzeba będzie zgłosić komisarzowi wyborczemu do 15 dnia przed wyborami, a jeśli ktoś jest na kwarantannie, do 5 dnia przed dniem wyborów.

- Projekt nowelizacji kodeksu wyborczego dorzucono do tej tzw. ustawy pomocowej po to, żeby szantażować Senat koniecznością wysłania uchwalonej ustawy do prezydenta. Aby Senat nie wprowadzał żadnych poprawek, no bo jest to ustawa pomocowa - mówi w rozmowie z WP prof. Marek Chmaj.