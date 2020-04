Wybory prezydenckie 2020. Kto wydrukuje karty wyborcze? PKW straci tę możliwość

Wybory prezydenckie 2020. Zgodnie z Kodeksem wyborczym za wzór i wydruk kart wyborczych odpowiada Państwowa Komisja Wyborcza. Do urzędów i gmin powinny trafić na 12 dni przed wyborami, czyli 29 kwietnia. Ale jeżeli wybory zostaną przeprowadzone korespondencyjnie, to komisja straci prawo do ustalenia ich wzoru i druku.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Wybory prezydenckie 2020. PKW ma problem z obstawieniem komisji wyborczych (Getty Images)